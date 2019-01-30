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حسين عبدالغني يواصل برنامجه التأهيلي من أجل العودة إلى الملاعب

حسين عبدالغني يواصل برنامجه التأهيلي من أجل العودة إلى الملاعب
ماجد محمد(صدى):

واصل الكابتن حسين عبدالغني، لاعب النادي الأهلي، برنامجه التأهيلي من أجل العودة إلى الملاعب في أسرع وقت.

يذكر أن حسين عبدالغني رحل إلى النادي الأهلي بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد أن أبدى رغبته في العودة إلى ناديه الأول، ومن ثمَّ ختام مشواره فيه، مشددًا على أن الأمور المادية لن تكون عائقًا في طريق إتمام الانتقال.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 7 ساعات

ابك هقوتي أنه عجيز طوف ٤٥ ورخصه وأستماره… ابكن يلعب مع ورعانه

[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 7 ساعات

انه حسين عبدالغني انه الاحتراف انه المحارب انه أسطورة الكرة السعودية في عصر الاحتراف المحارب ابو عمر سيد الملاعب ( Gladiator)

[ عدد التعليقات: 6635 ] نشر منذ 7 ساعات

هالكديش أصحاب محلات التشليح يسألون عنه لان عمره الافتراضي انتهى يالشايب يالعجوز خلاص راحت عليك اعطي الفرصه للشباب

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