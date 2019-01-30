حسين عبدالغني يواصل برنامجه التأهيلي من أجل العودة إلى الملاعب

ماجد محمد(صدى):

واصل الكابتن حسين عبدالغني، لاعب النادي الأهلي، برنامجه التأهيلي من أجل العودة إلى الملاعب في أسرع وقت.

يذكر أن حسين عبدالغني رحل إلى النادي الأهلي بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد أن أبدى رغبته في العودة إلى ناديه الأول، ومن ثمَّ ختام مشواره فيه، مشددًا على أن الأمور المادية لن تكون عائقًا في طريق إتمام الانتقال.