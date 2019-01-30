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صورة نادرة لسمو ولي العهد مع أشقائه الأمير تركي والأمير خالد

صورة نادرة لسمو ولي العهد مع أشقائه الأمير تركي والأمير خالد
نايف السالم(صدى):

أظهرت صورة نادرة، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، برفقة أشقائه الأمير تركي والأمير خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثارت الصورة، إعجاب جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله لهم، قائلين: ” ماشاء الله يحفظهم ” ، ” بسم الله ربی یحفظهم. “


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 7 ساعات

حفظهم الله ,, آمين ,,

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