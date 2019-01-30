هل يمكن نقل لوحة من سيارة لآخرى دون نقل الملكية؟
تفاعل الحساب الرسمي لـ ” المرور السعودي ” مع استفسار أحد المواطنين، سائلًا: ” حبيت استفسر بنقل لوحة من سيارة أخوي لسيارتي ينفع بدون نقل الملكية وكم رسومها علمًا نوع اللوحات نقل خاص. ”
ورد الحساب قائلًا: ” يلزم أن تكون لمالك واحد ومؤمنتين ووجود فحص فني ساري لهما في حال مرور 3 سنين من تاريخ تسجيلهما بالنظام ودفع الرسوم. “
مهاجر[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 5 ساعات
اقترح على ادارة المرور اصدارة قانون وهو مصادرة المركبة في حال وصلت قيمة المخالفات 10 الف ريال ولم يبادرة صاحبها بالسداد
وذلك للقضاء المستهترين والمتمادين في ارتكاب المخالفات حتى ان بعضهم قد تصل مخالفاتهم الى 50 الف واكثر
مهاجر[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 5 ساعات
اقترح على ادارة المرور اصدارة قانون وهو مصادرة المركبة في حال وصلت قيمة المخالفات 10 الف ريال ولم يبادرة صاحبها بالسداد
وذلك للقضاء على المستهترين والمتمادين في ارتكاب المخالفات حتى ان بعضهم قد تصل مخالفاتهم الى 50 الف واكثر