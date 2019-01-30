هل يمكن نقل لوحة من سيارة لآخرى دون نقل الملكية؟

علي القحطاني(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي لـ ” المرور السعودي ” مع استفسار أحد المواطنين، سائلًا: ” حبيت استفسر بنقل لوحة من سيارة أخوي لسيارتي ينفع بدون نقل الملكية وكم رسومها علمًا نوع اللوحات نقل خاص. ”

ورد الحساب قائلًا: ” يلزم أن تكون لمالك واحد ومؤمنتين ووجود فحص فني ساري لهما في حال مرور 3 سنين من تاريخ تسجيلهما بالنظام ودفع الرسوم. “