إدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 04/08/ 1440هـ الموافق 2018/12/15م، بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وجاء ذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ ” عبدالرحمن القباع ” ، حيث انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادتين (2) و (8) من لائحة سلوكيات السوق.

وذكر بيان صادر عن الهيئة أن المدان قام بشراء أسهم عدد من الشركات المدرجة ثم روج لها من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بالمعرف ([email protected])، بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات، ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر السهم ارتفاعاً.

ووفقا للهيئة فقد شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه، وفقاً للتفصيل الآتي:

1-فرض غرامة مالية عليه قدرها 630 ألف ريال عن هذه المخالفات.

2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 50.2 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.

3- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

كما تضمن القرار النهائي الصادر بحق أحد المستثمرين في هذه الدعوى إلزامه بدفع مبلغ قدره 20.2 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان القباع.