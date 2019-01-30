بالصور.. ضبط مزرعة تستغلها عمالة في تخزين المنظفات دون تصاريح

عادل الحربي(صدى):

تمكنت وزارة ” التجارة والاستثمار ” ، اليوم الأربعاء، خلال جولاتها الرقابية، من ضبط مزرعة في عنيزة تستغلها عمالة مخالفة في تخزين المنظفات والمواد الغذائية دون وجود تصاريح او اشتراطات سلامة.

كما تمكنت الوزارة من مصادر 518 جالون من مواد التنظيف و816 علبة من المواد الغذائية والتمور المخالفة للبيانات التجارية.