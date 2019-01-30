مخالفات جديدة ترصدها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بحفر الباطن

حفر الباطن(صدى):

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة حفرالباطن ضمن أعمالها الرقابية الميدانية أربع مخالفات لاستخدام التبغ وبيع المعسل تم من خلالها تحرير المخالفات المتضمنة تحصيل الغرامات طبقاً للتنظيمات المتعلقة بهذا الشأن.

وتضمنت المخالفات التي تم رصدها عدم وضع لوحات تحذيرية و عدد من المعسلات الغير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية وكمية من التبغ منتهي الصلاحية وبلغت قيمة المخالفات 10 آلاف ريال.

وكانت صحة حفرالباطن قد أعلنت عن تدشين 4 عيادات جديدة لمكافحة التبغ في مستشفيات السعيرة والملك خالد والولادة والأطفال إضافة إلى المستشفى المركزي التي ستهدف إلى تقديم التوعية الوقائية والخدمة العلاجية للراغبين في الإقلاع عن التدخين.