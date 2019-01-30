عقوبات قاسية بحق حبيب وماكجريجور بعد الشجار

واشنطن(صدى):

حكمت الهيئة الرياضية لولاية نيفادا الأمريكية،في قضية الشجار الذي أعقب النزال الشهير بين البطل الروسي حبيب نور محمدوف والايرلندي كونور ماكجريجور على لقب العالم.

وتضمن حكم الهيئة معاقبة نور محمدوف بالإيقاف لمدة 9 أشهر وغرامة مالية قدرها نصف مليون دولار، وسيكون أمام البطل الروسي فرصة تخفيف العقوبة إلى 3 أشهر فقط إذ ما انخرط في برنامج ضد التنمر، ومعاقبة الايرلندي ماكجريجور بالإيقاف لمدة 6 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار.

ويذكر أن الهيئة عاقبت عضوين من فريق المصارع الروسي، وهما أبوبكر نور محمدوف، وزوبايرا توخوجوف، بالإيقاف لمدة عام كامل وغرامة مالية 25 ألف دولار.

وكانت الجماهير فوجئت بقيام حبيب بعد انتهاء المواجهة لصالحه واستسلام خصمه بالقفز ناحية فريق ماكجريجور والهجوم عليهم بمفرده، ثم انطلق في نفس الوقت فريق الملاكم الروسي ناحية الحلبة؛ ليقوم هو الآخر بهجوم عنيف على ماكجريجور.