الأمم المتحدة: التحالف يفرج عن 7 أسرى حوثيين نقلوا من الرياض إلى صنعاء

واشنطن(صدى):

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن التحالف العربي أفرج عن 7 أسرى من الحوثيين نقلوا من العاصمة الرياض إلى العاصمة اليمنية صنعاء “.

ويذكر أن التحالف سهل إجلاء 50 جريحًا من عناصر ميليشيا الحوثي للعلاج مع 3 أطباء يمنيين، وطبيب يتبع الأمم المتحدة من صنعاء إلى مسقط، وأفرج عن 486 أسيرًا يتبعون الميليشيا الحوثية كخطوة لإنهاء الأزمة الإنسانية، حيث تعامل من الأسرى وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

اقرأ أيضًا :