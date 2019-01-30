مفاوضات لتجديد عقد بيتزي

نواف السالم(صدى):

أعلنت مصادر داخل اتحاد كرة القدم السعودى، عن وجود رغبة عارمة لدى أعضاء المجلس، فى تجديد عقد المـدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزى، مع المنتخب الأول.

وجاء ذلك بعدما رفعت اللجنة الفنية توصية بالأمر إلى قصى الفواز رئيس الاتحاد، مؤكدة المصادر بأن هناك توصية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة قصى الفواز فى تجديد عقد بيتزى، لاسيمًا أن هناك أمور جيدة، وعمل فنى مميز قام به المدرب رغم الإخفاق الأخير فى بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وأوضحت المصادر، أن هناك مفاوضات مع بيتزى لتخفيض قيمة عقده، خاصة أنه يتقاضى مبلغ مالي كبير، بعدما تولى المسئولية الفنية قبل انطلاقة كأس العالم فى روسيا 2018، مؤكدة أن المدرب الأرجنتيني قد يعتذر عن قبول المهمة لاسيما مع وجود عروض أخرى حاليا، بالإضافة لرفضه فكرة تخفيض عقده السنوى.