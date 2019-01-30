الشؤون الإسلامية تطلق برنامج الجولة الدعوية السادسة في مساجد الرياض

سعيد العجل(صدى):

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض ، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بالرياض، بالتنسيق مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي النسيم يوم أمس الثلاثاء، بإطلاق فعاليات الجولة الدعوية السادسة لهذا العام 1440هـ.

وتشمل الجولة سلسلة من الكلمات الدعوية يبلغ عددها ٣٠ كلمة، بعد صلاتي المغرب والعشاء، بعنوان: “أثر الطاعات في حياة المسلم”، يلقاها أعضاء الدعوة بالمركز، في المساجد الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمكتب بشرق العاصمة الرياض.

وتأتي هذه الجولة ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتكثيف الجهود الدعوية لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.