  • الخميس 31

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس

بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس

بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير والباحة.

في حين توقعت تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل، القصيم والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *