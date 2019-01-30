بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير والباحة.
في حين توقعت تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل، القصيم والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض .
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غدٍ الخميس 2019/01/31 في #المملكة#طقس_السعودية #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/oVRTT4Uhl7
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) January 30, 2019
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