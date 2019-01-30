بالفيديو… حافلة نقل طالبات تسير بسرعة وببابها مفتوح

الرياض(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، حافلة نقل طالبات تسير بسرعة وبابها الجانبي مفتوح ويقف عليه بعض الطالبات الصغيرات في السن.

وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، لان ترك أبواب الحافلات مفتوحة يعرض الطالبات لخطر السقوط.

ويأتي ذلك برغم من التشديد على سائقي الباصات ومنعهم من الإقدام على مثل ذلك التصرف حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.