بالفيديو.. بكاء أنثي فيل بعد فقدان طفلها الصغير

نيودلهي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أنثي فيل مجروحة القلب تبكي على طفلها الصغير في الهند.

وتفصيلًا، أقدم قطيع من أنثي فيل ليروي عطشهم في سد في الهند، ولكن لم يرجع الفيل الصغير ذو العام والنصف مع أمه إلى الغابة، وعندما قررت أنثي فيل النزول من سفح الجبل، سقط الفيل الصغير وتدحرج إلى الأسفل ولقي مصرعه، ولم تنتبه الفيلة إلى الحادث وعادوا جميعا إلى الغابة، ولكن الأم بقيت هناك.

ويصادف السكان المحليون كل يوم الأم وهي تبكي على صغيرها مزرفة كمية كبيرة من الدموع، حيث تأتي الأم كل يوم إلى مكان الحادث على أمل العثور على طفلها.