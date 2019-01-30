فرسان عسير يحصدون الميدالية الذهبية ببطولة نجران الأولى لالتقاط الأوتاد

محمد السعران(صدى):

حقق فريق فرسان منطقة عسير الميدالية الذهبية في بطولة نجران الأولى لرياضة التقاط الأوتاد رغم مشاركته الأولى في هذه المنافسات ليحقق بذلك مفاجأة كبيرة للفرق المشاركة .

ونوه رئيس نادي فرسان الجنوب بأبها الأستاذ حسن الأسمري إلى مشاركة النادي بفريقين فريق فرسان الجنوب وفريق فخر الجنوب ، مضيفاً أنه بفضل من الله تم تحقيق المركز الأول في جميع الأشواط بالسيف والرماح وجائزة أفضل فارس في البطولة، رغم الصعوبات التي واجهها الفريق في نقل الخيول ، والإمكانيات المحدودة ،والجهود الشخصية ،وكما أكد الأسمري أن الأمل والطموح في أن يتم دعم الفروسية في المنطقة من قبل سمو الأمير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ، وذلك من منطلق الحفاظ على موروث الآباء والأجداد فعلى صهواتها توحدت البلاد .

وختاماً شكر الأستاذ الأسمري ، القائمين على البطولة واللجنة المنظمة والحكام وكل من سعى لإنجاح هذه البطولة .