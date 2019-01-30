” آل الشيخ ” يؤكد على ضرورة الحرص على أمن وسلامة الطلاب

نايف السالم(صدى):

شدد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على الحرص على أمن وسلامة الطلاب والطالبات يعد أحد مهام المدرسة.

وقال الوزير ” آل الشيخ ” خلال كلمته التي ألقاها اليوم لدى تدشينه حفل مشروع الحراسات الأمنية ضمن مبادرة تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية بأن ذلك لن يتحقق من دون تكامل المنظومة التربوية والمجتمعية بين الإدارة والمنزل والمجتمع والمدرسة.

ووجه ” آل الشيخ ” لحضور الحفل من منسوبي الأمن والسلامة المدرسية كلمته قائلاً: ” أنتم شركاء ومسؤولون مع قيادات المدراس وأولياء الأمور لتحقيق هدف سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات “.

وفي سياق متصل قال المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بـوزارة التعليم د. ماجد الحربي: بدأنا هذا العام بـ5270 حارساً وُزعوا على جميع إدارات ومكاتب التعليم، لافتاً إلى حصولهم على نسبة رضى قاربت 97% من قبل قادة المدارس على أداء زملائه في الحراسات الأمنية “.