بالصور.. زوجان يبيعان كل شيء لزيارة 33 دولة

بوينس آيرس(صدى):

قرر زوجان من الأرجنتين القيام برحلة العمر ومن أجل ذلك باعا كل ما يمتلكانه للسفر وتنفيذ الاتفاق؛ حيث سافرا إلى 33 دولة خلال 10 أشهر.

سافروا إلى جزيرة مافوشي في جزر المالديف، وكابادوكيا بتركيا، وتاج محل في الهند، وتمثال ” أبو الهول ” بالجيزة في مصر، وفي تايلاند، وقبة الصخرة في القدس، وخليج ها لونج الفيتنامي، وفي باغان، ميانمار، وتونس، والمغرب، والإمارات، ودول أوروبا وأمريكا.

وقال الزوج في صفحته على منصة فيس بوك، : ” لقد أحببنا كل البلاد؛ مصر لتاريخها، وميانمار لشعبها ومعابدها، وجزر المالديف للشواطئ المذهلة، وهي البلاد التي تصدّرت قائمتنا “.

وأضاف : ” أفضل شيء رأيناه شروق الشمس في كبادوكيا، كان مذهلًا للغاية، والذي تخللته مناطيد الهواء والمناظر الطبيعية الجميلة.