ميغان ماركل تريد إصابة الملكة اليزابيث بالجلطة

لندن(صدى):

خالفت ميغان ماركل البروتوكول الملكي مرة جديدة، إذا أطلت دوقة ساسكس في إحدى المناسبات بأقراط ذهبية مستعارة، حسبما ذكرت تقارير صحفية.

وأوضحت التقارير أن القصر الملكي حاول التعتيم لأشهر، على ظهور ماركل خلال حفل استقبال استضافة جيوجي كونروتي رئيس فيجي، حيث ارتدت الأقراط المستعارة من صائغ صيني، ويمكن أن تصل قيمتها إلى نصف مليون جنيه إسترليني.

وكشفت تقارير آخرى أن ميغان قد تخرق عرفاً ملكياً آخر، إذ تفكر جدياً بالمشاركة بالموسم الأخير من مسلسل Suits الذي شاركت به في بداية حياتها الفنية.

وشغلت أخبار ماركل شبكات التواصل الاجتماعي التي حفلت بتعليقات مثل ” ميغان ستجلط الملكة. “