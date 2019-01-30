ميغان ماركل تريد إصابة الملكة اليزابيث بالجلطة
خالفت ميغان ماركل البروتوكول الملكي مرة جديدة، إذا أطلت دوقة ساسكس في إحدى المناسبات بأقراط ذهبية مستعارة، حسبما ذكرت تقارير صحفية.
وأوضحت التقارير أن القصر الملكي حاول التعتيم لأشهر، على ظهور ماركل خلال حفل استقبال استضافة جيوجي كونروتي رئيس فيجي، حيث ارتدت الأقراط المستعارة من صائغ صيني، ويمكن أن تصل قيمتها إلى نصف مليون جنيه إسترليني.
وكشفت تقارير آخرى أن ميغان قد تخرق عرفاً ملكياً آخر، إذ تفكر جدياً بالمشاركة بالموسم الأخير من مسلسل Suits الذي شاركت به في بداية حياتها الفنية.
وشغلت أخبار ماركل شبكات التواصل الاجتماعي التي حفلت بتعليقات مثل ” ميغان ستجلط الملكة. “
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43094 ] نشر منذ 9 ساعات
جلطه مره وحده😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 9 ساعات
الطاهر ان ميغان عنز وتحك مذبحها ,,
,, ما انتي اكرم من ديانا ، بس اهجدي لا يجيكي العلم التالي القتالي ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12374 ] نشر منذ 8 ساعات
احذري يا ميغان🔨😡😁الا ام 👒 لاحد يزعلها😊😁
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38381 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الصوره.معبره ام قبعه زمت مشادقها يا ويلك ويلاه يا بنت ماركل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38381 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الصوره.معبره ام قبعه زمت مشادقها يا ويلك ويلاه يا بنت ماركل