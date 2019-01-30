وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عدد من الوظائف الإدارية والأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض، وفروعها في محافظة الأحساء.

وأوضحت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

-محلل تطبيقات (للرجال/ الرياض).

-أخصائي شبكات (للرجال/ الرياض).

– مهندس حاسوب (للرجال/ الرياض).

– محلل برمجيات (للرجال/ الرياض).

-أخصائي قواعد البيانات (للرجال/ الرياض).

-مسؤول قواعد البيانات (للرجال/ الرياض).

-فني حاسب (للرجال/ الرياض).

– منسق طلبات المشتريات الخاصة (للرجال/ الرياض).

-منسق جمارك وتخليص جمركي (للرجال/ الرياض).

-محرر خطابات (للرجال/ الرياض).

-أستاذ مساعد في الخدمات الطبية الطارئة (للرجال/ الأحساء).

-محاضر في الخدمات الطبية الطارئة (للرجال/ الأحساء).

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