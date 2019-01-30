نشر : منذ 9 ساعات 2٬591 3 منوعات زوجة ابن تضرب ” حماها المسن ” وتهينه بيروت(صدى): تعرض رجل مسن لبناني، يوم الاثنين الماضي، للتعنيف الجسدي واللفظي من قبل زوجة ابنه. وأشار المتحدثون إلى الواقعة، قائلين إنهم لن يعرضوا التفاصيل كاملة استجابة لطلب بنات المسن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43094 ] نشر منذ 9 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
الله يكسر يدها😠
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 9 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1073 ] نشر منذ 1 ساعة
طلقها ولا تتردد ولا تأسف على أمثالها