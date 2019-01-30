زوجة ابن تضرب ” حماها المسن ” وتهينه

بيروت(صدى):

تعرض رجل مسن لبناني، يوم الاثنين الماضي، للتعنيف الجسدي واللفظي من قبل زوجة ابنه.

وأشار المتحدثون إلى الواقعة، قائلين إنهم لن يعرضوا التفاصيل كاملة استجابة لطلب بنات المسن.