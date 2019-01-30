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زوجة ابن تضرب ” حماها المسن ” وتهينه

زوجة ابن تضرب ” حماها المسن ” وتهينه
بيروت(صدى):

تعرض رجل مسن لبناني، يوم الاثنين الماضي، للتعنيف الجسدي واللفظي من قبل زوجة ابنه.

وأشار المتحدثون إلى الواقعة، قائلين إنهم لن يعرضوا التفاصيل كاملة استجابة لطلب بنات المسن.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 9 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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