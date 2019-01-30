أوزيل يتقاضى 50 ألف يورو يومياً ويجلس على مقاعد البدلاء

ماجد محمد(صدى):

يحصل لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل على مبلغ خيالي يومياً يصل إلى 50 ألف يورو، رغم جلوسه على مقاعد البدلاء وتراجعه في حسابات المدرب أوناي إيمري.

ويذكر أن آخر مباراة شارك فيها اللاعب الألماني مسعود أوزيل في الدوري الإنجليزي كانت في 26 من ديسمبر الماضي آخر، كما غاب أوزيل عن تشكيلة آرسنال في آخر مباراتين.

ورغم أن أوزيل لم يلعب ثانية واحدة منذ مطلع العام، حصل على قرابة مليونين يورو منذ آخر مباراة له، كما لم يعد متابعوه على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يصل عددهم إلى نحو 70 مليون متابع، يرون صور احتفاله بالأهداف من المستطيل الأخضر، وإنما قبلته على جبين خطيبته التركية أمينة قولاش.