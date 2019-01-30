الجيش اليمني يقضي على 8 حوثيين في صعدة

فهمي محمد(صدى):

قُتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأربعاء، في كمين محكم نفذه الجيش الوطني اليمني، في مديرية باقم شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

واستدرجت قوات الجيش الوطني مجموعة من الميليشيا، باتجاه مزهر شرقي مديرية باقم، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ، حيث أسفر عن إصابة عدد من المتمردين وتدمير طاقمين ومدفع عيار 14.5 تابع للميليشيا.

ويذكر أن مقاتلات التحالف العربي، شنت اليوم؛ عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الإيرانية في المديرية ذاتها، وكبّدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.