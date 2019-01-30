الجيش اليمني يقضي على 8 حوثيين في صعدة
قُتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأربعاء، في كمين محكم نفذه الجيش الوطني اليمني، في مديرية باقم شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.
واستدرجت قوات الجيش الوطني مجموعة من الميليشيا، باتجاه مزهر شرقي مديرية باقم، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ، حيث أسفر عن إصابة عدد من المتمردين وتدمير طاقمين ومدفع عيار 14.5 تابع للميليشيا.
ويذكر أن مقاتلات التحالف العربي، شنت اليوم؛ عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الإيرانية في المديرية ذاتها، وكبّدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.
AL- M utrafi hussien[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 9 ساعات
الحوثي انتهى والكل يعلم ان الحوثي ومستقبلة السياسي انتهى بلا عودة الشعب اليمني علم وشاهد ماذا فعل الحوثي عندما استولى على الحكم بقوة السلاح والشعب اليمني بات عازما اكثر من ما مضى في طرد الميليشيات التي سلبت ونهبت وقتلت ابناء الشعب اليمني اليمن واهل اليمن لا يقبلون الذل والعار .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43094 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يعطيكم العافية👍👍👍