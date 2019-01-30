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رجل يغتصب شابة تعاني من إعاقة ذهنية

رجل يغتصب شابة تعاني من إعاقة ذهنية
مليكة فؤاد(صدى):

تلقى الدرك الملكي بالمغرب، أمس الاثنين، شكوى، من أسرة، تتهم من خلالها ” مجهولا ” باغتصاب ابنتها المعاقة ذهنيًا، والتسبب في حملها.

وتفصيلًا، تبين لأسرة الشابة البالغة من العمر 18 سنة، وجود تغيير في شكل جسد الضحية، لتسارع إلى نقلها إلى المستشفى الأسبوع الماضي، لإجراء الفحوصات الطبية، والتي أظهرت أنها حامل.

وفتح الدرك الملكي، تحقيقا في الموضوع، مكنها من إيقاف شخص يشتبه في علاقته بالاعتداء الجنسي على الضحية، وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته يوم غد الأربعاء، على النيابة العامة.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 10 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 8 ساعات

ياكثر الأغتصاب في المغرب

[ عدد التعليقات: 1765 ] نشر منذ 6 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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