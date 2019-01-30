بالفيديو.. لحظة اعتداء رجل ضخم علي فتاتين بوحشية خارج ملهى ليلي

واشنطن(صدى):

قام رجل ضخم بالاعتداء على فتاتين أمام ملهى ليلي في مدينة ” لوس أنجلوس ” بالولاية الأمريكية كاليفورنيا بعدما طلبا منه الابتعاد عن بائع متجول عندما أراد أن يتشاجر معه.

وتعود الواقعة عندما دخل الراجل في جدال طويل مع البائع المتجول الذي أخذ منه الوجبة وزعم بأنه أعطاه النقود في الوقت الذي ذكرته الفتاتين بأنه لم يدفع للبائع النقود ويجب عليه عدم التهرب من الدفع، ومن هنا بدأ الهجوم.

وقف الرجل الضخم أمام الفتاتين وقام بتصويب اللكمات العنيفة لكلاهما واحدة تلو الأخرى حتى تمكن من إسقاطهما على الأرض قبل أن يفر هاربًا من المكان.