بالفيديو.. أضرار تغيير لون العين عبر زراعة جراحية

علي القحطاني(صدى):

أكد استشاري طب وجراحة العيون الدكتور طارق المضيان، على أن تغيير لون العين عليه إقبال كبير ويتم عبر زراعة جراحية.

وقال المضيان خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” : مخاطرها عالية جدًا ولذلك هي ممنوع هذه الجراحة في المملكة ومنها ارتفاع ضغط العين أو فقدان الطبقة المبطنة للقرانية.

وأضاف: لا انصح بها نظرًا لخطورتها وهناك ابحاث تقام على تغير لون العين بالليز، ومازالت قيد الأبحاث، وهذا شيء إيجابي.