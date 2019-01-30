بالفيديو.. أضرار تغيير لون العين عبر زراعة جراحية
أكد استشاري طب وجراحة العيون الدكتور طارق المضيان، على أن تغيير لون العين عليه إقبال كبير ويتم عبر زراعة جراحية.
وقال المضيان خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” : مخاطرها عالية جدًا ولذلك هي ممنوع هذه الجراحة في المملكة ومنها ارتفاع ضغط العين أو فقدان الطبقة المبطنة للقرانية.
وأضاف: لا انصح بها نظرًا لخطورتها وهناك ابحاث تقام على تغير لون العين بالليز، ومازالت قيد الأبحاث، وهذا شيء إيجابي.
استشاري طب وجراحة العيون د. #طارق_المضيان : تغيير لون العين عليه إقبال كبير ويتم عبر زراعة جراحية ومخاطرها عالية جدا #برنامج_سيدتي#خليجية@tariqmudhaiyan pic.twitter.com/MYZ3qfas7z
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 30, 2019
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