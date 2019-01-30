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بالفيديو.. أضرار تغيير لون العين عبر زراعة جراحية

بالفيديو.. أضرار تغيير لون العين عبر زراعة جراحية
علي القحطاني(صدى):

أكد استشاري طب وجراحة العيون الدكتور طارق المضيان، على أن تغيير لون العين عليه إقبال كبير ويتم عبر زراعة جراحية.

وقال المضيان خلال مشاركته في برنامج ” سيدتي ” : مخاطرها عالية جدًا ولذلك هي ممنوع هذه الجراحة في المملكة ومنها ارتفاع ضغط العين أو فقدان الطبقة المبطنة للقرانية.

وأضاف: لا انصح بها نظرًا لخطورتها وهناك ابحاث تقام على تغير لون العين بالليز، ومازالت قيد الأبحاث، وهذا شيء إيجابي.


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