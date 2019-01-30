بالصورة.. استغلال صورة سما المصري للترويج لـ ” فياجرا نسائية “
نشرت الفنانة المصرية، سما المصري، صورة لعلبة دواء زعمت أنها “ فياجرا نسائية ” ، تحمل صورتها الشخصية، وذلك عبر حسابها على “ إنستجرام. ”
وطالبت سما التأكد من حقيقة الأمر وإذا كان هذا المنتج موجودًا بالفعل أم لا، معلقة: “ أنا لقيت العلبة دي في السوق.. دول نزلوا فياجرا حريمي باسمي بجد ولا إييييه؟ ” .
وتابعت ” المصري ” : “ يا ناس أنا ممكن أتحط على فياجرا رجالي ماشي معروفة، لكن اتحط على فياجرا حريمي ليييه؟؟ ” .
واختتمت الراقصة المصرية تعليقها قائلة: “ حد يتأكد لنا والنبي من الموضوع دا.. الموضوع كبر أوي.. هار أسووووود. ”
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43094 ] نشر منذ 9 ساعات
تعالي وأنا أتأكد لك
بنفسي😉
😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 8 ساعات
بألف قباس ,,