بالصورة.. استغلال صورة سما المصري للترويج لـ ” فياجرا نسائية “

القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة المصرية، سما المصري، صورة لعلبة دواء زعمت أنها “ فياجرا نسائية ” ، تحمل صورتها الشخصية، وذلك عبر حسابها على “ إنستجرام. ”

وطالبت سما التأكد من حقيقة الأمر وإذا كان هذا المنتج موجودًا بالفعل أم لا، معلقة: “ أنا لقيت العلبة دي في السوق.. دول نزلوا فياجرا حريمي باسمي بجد ولا إييييه؟ ” .

وتابعت ” المصري ” : “ يا ناس أنا ممكن أتحط على فياجرا رجالي ماشي معروفة، لكن اتحط على فياجرا حريمي ليييه؟؟ ” .

واختتمت الراقصة المصرية تعليقها قائلة: “ حد يتأكد لنا والنبي من الموضوع دا.. الموضوع كبر أوي.. هار أسووووود. ”