أمير الرياض يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

الرياض(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عدداً من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم وهم المقدم فيصل بن فهد القاسم والأمير المقدم عبدالله بن بندر بن فهد بن فرحان والنقيب محمد بن سعد الثبيتي .

ورفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية, متمنين أن يكونوا عند حسن الظن، معربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض , على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر مراسم التقليد قائد القوة الخاصة لأمن قصر الحكم العقيد مساعد بن عبدالعزيز البراهيم .