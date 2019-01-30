بالفيديو.. لص يصاب بنوبة قلبية أثناء سرقة سيارة

برازيليا(صدى):

أظهرت كاميرات مراقبة، اليوم الأربعاء، أصابة لص بنوبة قلبية مميتة أثناء محاولته سرقة سيارة قس إنجيلي في البرازيل.

وظهر في مقطع الفيديو ثلاثة أشخاص وهم يقتربون ببطء من سيارة القس، التي كانت متوقفة في شارع سكني بمدينة جوارولوس الواقعة قرب ولاية ساو باولو، جنوب شرق البرازيل، بعد لحظات تمكن أحد اللصوص من فتح باب السيارة ولكنه سقط فجأة على الرصيف بعد تعرضه لنوبة قلبية مميتة.

وتمكن أحد اللصوص من الهروب والذي كان يقف على بعد بضعة أقدام فقط من اللص الميت، بينما ظل اللص الثالث عند باب الراكب الأمامي.