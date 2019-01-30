بالفيديو.. فتاة تقتحم زفاف عشيقها بالفستان الأبيض

كيب تاون(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، عشيقة رجل وهي تقتحم يوم زفافه في جنوب إفريقيا، حيث قررّت العشيقة فضح علاقتها مع العريس وكشف حقيقته أمام عروسه.

وظهر العريس في مقطع الفيديو وهو يحاول تهدئة العشيقة الغاضبة، فيما بدت العروس مرتبكة، مما حدث، حيث تحولت فرحتها إلى غضب.