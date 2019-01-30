  • الخميس 31

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. فتاة تقتحم زفاف عشيقها بالفستان الأبيض

بالفيديو.. فتاة تقتحم زفاف عشيقها بالفستان الأبيض

بالفيديو.. فتاة تقتحم زفاف عشيقها بالفستان الأبيض
كيب تاون(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، عشيقة رجل وهي تقتحم يوم زفافه في جنوب إفريقيا، حيث قررّت العشيقة فضح علاقتها مع العريس وكشف حقيقته أمام عروسه.

وظهر العريس في مقطع الفيديو وهو يحاول تهدئة العشيقة الغاضبة، فيما بدت العروس مرتبكة، مما حدث، حيث تحولت فرحتها إلى غضب.


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 9 ساعات

على قولة القايل // موقف لا يحسد عليه ,,

[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 9 ساعات

على قولة القايل // موقف لا يحسد عليه ,,

[ عدد التعليقات: 38381 ] نشر منذ 6 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يخارجنا

[ عدد التعليقات: 38381 ] نشر منذ 6 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يخارجنا

[ عدد التعليقات: 38381 ] نشر منذ 6 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يخارجنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *