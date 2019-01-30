بالفيديو.. فتاة تقتحم زفاف عشيقها بالفستان الأبيض
أظهر مقطع فيديو متداول، عشيقة رجل وهي تقتحم يوم زفافه في جنوب إفريقيا، حيث قررّت العشيقة فضح علاقتها مع العريس وكشف حقيقته أمام عروسه.
وظهر العريس في مقطع الفيديو وهو يحاول تهدئة العشيقة الغاضبة، فيما بدت العروس مرتبكة، مما حدث، حيث تحولت فرحتها إلى غضب.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43094 ] نشر منذ 9 ساعات
مساكين الرجال
كل شي بروسهم😭😭😭
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 9 ساعات
على قولة القايل // موقف لا يحسد عليه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63901 ] نشر منذ 9 ساعات
على قولة القايل // موقف لا يحسد عليه ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12374 ] نشر منذ 6 ساعات
يستاهل تخرب عليه😊😁😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38381 ] نشر منذ 6 ساعات
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38381 ] نشر منذ 6 ساعات
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38381 ] نشر منذ 6 ساعات
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