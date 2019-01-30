عيد ميلاد شقيقة نيمار يثير الشكوك حول نجم سان جيرمان للمرة الخامسة

طلال الغامدي(صدى):

تحوم الشكوك حول نجم المنتخب البرازيلي، نيمار، الذي أصبح اقتراب شهر مارس من كل عام موعدًا ثابتًا؛ لابتعاده عن الملاعب، وهو ما أشارت إليه تقارير فرنسية مؤخرًا.

وتعرض البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، لإصابة قبل أيام، وتشير تلك التقارير إلى أن نيمار-للعام الخامس على التوالي- لا يكون موجودًا في الملاعب يوم 11 مارس، وهو اليوم الموافق لعيد ميلاد شقيقته رافاييلا، وهو على ما يبدو في طريقه إلى غياب جديد هذا العام.

وستبلغ رافاييلا شقيقة نيمار عامها الـ23 في 11 مارس المقبل، ويعتبر النجم البرازيلي مقربًا جدًا من شقيقته، التي يظهر معها في مناسبات عديدة، كما يضع وشمًا كبيرًا لها على ذراعه، وينتهز البرازيلي، صاحب الـ26 عامًا، فرصة الابتعاد عن الملاعب للاحتفال مع شقيقته بعيد ميلادها.