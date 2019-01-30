مصفاة ساتورب تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ ساتورب ” عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل، وأن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي بيئة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البيئة، الهندسة الكيميائية)، أو ما يعادلها.

. مدير الشبكات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، هندسة الحاسوب)، أو ما يعادلها.

. مراقب ومشغل مصنع: شهادة الدبلوم في الهندسة، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أنّه للتقديم، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2019م، ولمعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط هنا .