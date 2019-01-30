حريق هائل في مبني مكون من أربع طوابق في جدة.. وإصابة رضيعة وامرأة بحالة اختتاق

نايف السالم(صدى):

تمكن الدفاع المدني بجدة، من إخلاء مبنى مكون من أربعة أدوار بحي بني مالك وسط جدة بعد اندلاع حريق بالدور الثاني، ما تسبب في احتجاز أربع أسر بعد تصاعد سحب الدخان إلى أروقة الأدوار العلوية للبناية.

وتفصيلا، تعرضت رضيعة وإمرأة في العقد الخامس لحالة اختناق تم إخلائّهما عن طريق فرق الإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية عن طريق الهلال الأحمر في موقع الحادث.

واندلع الحريق في شقة بالدور الثاني لبناية مكونة من أربعة أدوار، وهرعت امرأة تقطن مع أطفالها الثلاثة بالخروج إلى خارج البناية، بحثًا عن النجاة وتبادر بالاتصال بمركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 للإبلاغ عن الحادث.

وتصاعدت سحب الدخان بكثافة للأدوار العلوية للبناية التي تقطنها أربع أسر من ثلاث جنسيات إحداها سعودية، وقفت سحب الدخان حائلًا بينهم وبين الخروج لمناطق آمنة خارج البناية.

وشرعت فرق الإنقاذ في عمليات إخلاء البناية بالكامل إلى سطح ومناطق آمنة خارج نطاق البناية، وأثناء أعمالها في التمشيط داخل أروقة الشقق بالأدوار العلوية للدور المحترق تمكنت فرق الإنقاذ من إخلاء رضيعة بالدور الثالث تعرضت لحالة اختناق وامرأة في العقد الخامس بالدور الرابع تعرضت لحالة هلع واختناق تم إخلائهم إلى خارج البناية لتقديم الإسعافات الأولية عن طريق الهلال الأحمر بموقع الحادث ولم تستدعِ حالتهم نقلهم إلى المستشفى.