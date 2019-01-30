” تعليم محايل ” تودع فارق العلاوة لمنسوبيها عن شهر يناير

علي القحطاني(صدى):

أودعت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير فروقات العلاوة السنوية عن شهر يناير الجاري في حسابات منسوبيها، بعد ثلاثة أيام فقط من توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بصرف كامل العلاوة السنوية لمنسوبي التعليم.

يذكر أن وزير التعليم قد غرّد على حسابه بـ ” تويتر” بتوجيهه بصرف فارق العلاوة المتبقية، قائلًا: ” انسجاماً مع التوجيهات السامية، وعملاً بما يحقق المصلحة العامة، وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، فقد وجهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جداً. “