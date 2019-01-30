بعد حادث سالا.. لاعبو كارديف سيتي متخوفون من ركوب الطائرات

نواف السالم(صدى):

أكد المدافع الفرنسي سليمان بومبا، لاعب كارديف سيتي، عن كون مجموعة من زملائه في الفريق عبّروا عن خوفهم من ركوب الطائرة مجددًا.

وجاء ذلك بعد اختفاء زميلهم الجديد الأرجنتيني إيميليانو سالا أثناء عودته من نانت على متن طائرة خاصة رفقة ربانها، وقال بومبا بعد الخسارة أمام آرسنال 2-1 : ” نسافر دائمًا عبر الطائرة، لكن مجموعة من اللاعبين عبّروا عن رغبتهم في عدم ركوبها . ”

وتابع المدافع الفرنسي : ” هذا يؤكد لأي درجة نحن متأثرون بالحادث المؤلم الذي تعرض له سالا “، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا في حاجة للحديث وبعضهم عبّر عن مخاوفه من الطائرة قائلًا:” لقد كان الأسبوع صعبًا على اللاعبين والفريق والمدينة . “