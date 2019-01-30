10 حقوق للمراجع عند زيارته لمنشأة الحجامة

عادل الحربي(صدى):

أوضح المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، 10 حقوق للمراجع عند زيارته لإحدى منشآت الحجامة، وذلك خلال رسائله التوعوية حول الحجامة ” تحت شعار ” اعرف حقك ” .

وأكد أنه يحق للمراجع فتح الملف بدون رسوم، والإطلاع على رخصة المنشأة التي يفترض وجودها في الاستقبال،بالإضافة إلى الإطلاع على رخصة المزاولة للممارس الصحي ” سارية المفعول ” .

كما أكد على ضرورة استشارة طبيبك المعالج قبل إجراء الحجامة إذا كنت تعاني من أي مرض، والتأكد من أنك لائق طبيا لإجراء الحجامة بعد أخذ تاريخك المرضي مفضلا وقياس العلامات الحيوية (ضغط الدم، درجة حرارة الجسم، معدل نبضات القلب، معدل التنفس)، والفحص السريري من قبل طبيب عيادة الحجامة.

ويجب أيضًا إطلاعك على تفاصيل إجراء الحجامة (نوعها، عدد الجلسات، المدة بين كل جلستين، ومواضعها)، القبول والتوقيع على نموذج الموافقة على إجراء الحجامة المعتمد من قبل المركز الوطني للطلب البديل والتكميلي، والمحافظة على سرية معلوماتك وخصوصيتك.