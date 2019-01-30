المحامي بارباع : تصريحات رئيس النصر تخضع لنظام الجرائم المعلوماتية

نواف السالم(صدى):

قال المحامي فهد بارباع، إن تصريحات رئيس النصر تخضع لنظام الجرائم المعلوماتية.

وأوضح المحامي، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” وفي الشق الجنائي فإن الأوصاف التي تمت مباشرة وبصريح العبارة ضد الأستاذ قصي الفواز، من ناحية الفشل والتصريحات الهزيلة ونشرها أمام الملاء في مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بالرجل فهي تعطي الحق له باقامة دعوى شخصية وفق نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية. ”

وتابع: ” هذه الأوصاف والعبارات المذكورة في التغريدات فيها إثارة للرأي العام، وعدم تقديم المصلحة العامة للرياضة بالإساءة والتشهير ضد اتحاد القدم وتحديدًا رئيسه وعدم الولاء للاتحاد، مما يستوجب تدخل رئيس هيئة الرياضة وتطبيق اللائحة الأساسية للأندية الرياضية. ”

وأضاف: ” المادتين ٣٦ و ٩٤ من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية تعطي الحق لرئيس هيئة الرياضة بإعفاء رئيس النادي أو حل مجلس الادارة خصوصا أنهم مكلفين وليسوا منتخبين وفي حال الإعفاء تطبيقا للمادة ٩٤ فيمكن لرئيس النصر الطعن على القرار أمام ديوان المظالم. “