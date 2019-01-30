قسم المختبر بمستشفى املج العام يقيم حملة تبرع بالدم

سعيد العجل(صدى):

ضمن المشاركات المجتمعية نفذ صباح اليوم الاربعاء فريق من قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى أملج العام حملة تبرع بالدم بالمعهد الثانوي الصناعي وفرع الكلية التقنية بأملج شملت اعضاء هيئة التدريب و المتدربين في المعهد والكلية و تأتي هذه الحملة ضمن خطة إدارة مستشفى #أملج العام لـزيادة أرصدة بنك الدم .

حيث رحب من جانبه المهندس احمد حامد الحربي مدير المعهد الثانوي الصناعي بهذة الزيارة وبفريق بنك الدم والذي أبدى تعاونه واستعداه لمساندة اي عمل يسهم في خدمة المرضى والمجتمع في محافظة أملج .

ومن جهته اوضح رئيس قسم المختبر الأخصائي نايف مشوح العنزي ان الفريق يسعى دائما لسد احتياج المرضى بتوفير جميع الفصائل وخاصة النادرة في الحالات الطارئة وذلك بالتنسيق والتعاون مع بعض الجهات وحث الجميع بالمبادرة على مثل هذا العمل الانساني النبيل، كما قدم العنزي شكره و امتنانه لمدير المعهد الثانوي الصناعي في املج على تعاون الجميع في المعهد وطيب إستقبالهم للفريق .