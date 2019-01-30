” حماية المستهلك ” توضح طرق الإبلاغ عن الملصقات الإعلانية والدعائية المخالفة

عادل الحربي(صدى):

طالبت جمعية حماية المستهلك، الجهة المختصة باستقبال البلاغات عن المطويات التسويقية والملصقات الإعلانية والدعائية المخالفة.

وأشارت إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تستقبل البلاغات عن المعلنين المخالفين على الرقم 940؛ حيث تتولى الأمانات والبلديات مباشرة المخالفة.

وأوضحت الجمعية أن سبب منع مثل هذه الملصقات والإعلانات على المنازل وواجهات المباني والإشارات المرورية يعود للحد من انتشار النفايات وتشويه المنظر العام للمدن.