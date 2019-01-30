إعلامي عماني يطالب الشخصيات النصراوية بالقضاء على الجرذ الكبير
تساءل سلطان البارحي، إعلامي عماني، ومشجع لنادي النصر، قائلًا: ” عندي تساؤل وسمحولي.. كل الأمراء بالنصر وكبار الشخصيات ما قادرين لهذا الجرذ الكبير؟ ”
وتابع من خلال تغريداته عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “، والتي تحتوي بين سطورها على اتهامات واسقاطات، وتلميحات بأن المستفيد فريق واحد، قائلًا: ” وما قادرين يوقفون الظلم الحاصل على النصر؟ يا ناس أحيانًا أقول هذا الدوري ليس بالسعودية.. والمستفيد واحد! “
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3802 ] نشر منذ 10 ساعات
اقول خليك في حالك و الجرذ هو انت و من علي شاكلتك
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1778 ] نشر منذ 10 ساعات
مابقي الا عيال سندباد الخليج الاقزام يتكلموا ويتهكموا
ابغى فقراوي بالعالم مو متعصب ولا غبي مرره مافيه مستحيل
امراض نفسيه الله لايبلانا
الحين ورا ماتخليك بأندية عمان هذا اذا اصلاعندكم انديه ومسابقات دوري
طارق[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 9 ساعات
هم في نظر الاتحاد السعودي
ماعندهم الا نادي واحد سعودي ونادي النصر هذا في نظرهم انه نادي يهودي
يجب تطبيق اقصى العقوبات عليه
وحرمانهم من جميع مميزات الدوري
وظلمهم في الملعب
وجلب لهم اردى الحكام
ومحاولت هزيمته عن طريق الفار
كل هذا يصغرون من شخصية النصر من قوته
طارق[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 9 ساعات
هم في نظر الاتحاد السعودي
ماعندهم الا نادي واحد سعودي ونادي النصر هذا في نظرهم انه نادي يهودي
يجب تطبيق اقصى العقوبات عليه
وحرمانهم من جميع مميزات الدوري
وظلمهم في الملعب
وجلب لهم اردى الحكام
ومحاولت هزيمته عن طريق الفار
كل هذا يصغرون من شخصية النصر من قوته
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 9 ساعات
الوسط الرياضي
يعاني من فئة البكاين الشكاكين
ويوهمون الجماهير المستفيد الهلال
وهم لوحدهم يغردون
ولكن اذا تحدثوا وكانهم بلسان باقي الانديه
بنفس الغباء
اذا مصدقين ناديهم عالمي
ماتبغاهم يصدقون اعلامهم
انهم مظلومين
هم هاكذا يشجعون خلف الاكاذيب والاوهام
ولايخجلون من الكذب
يطلقون على جمهورهم بالمدرج الوفاء
والحقيقه جمهور الاتحاد هو الوفاء
الانديه الكبيره اذا سقطت تنهض بنفسها
والانديه الصغيره تنهض بحيلة المظلوميه
طارق[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 7 ساعات
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طارق[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 7 ساعات
عييييييييييييب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38381 ] نشر منذ 7 ساعات
الله المستعان