إعلامي عماني يطالب الشخصيات النصراوية بالقضاء على الجرذ الكبير

نواف السالم(صدى):

تساءل سلطان البارحي، إعلامي عماني، ومشجع لنادي النصر، قائلًا: ” عندي تساؤل وسمحولي.. كل الأمراء بالنصر وكبار الشخصيات ما قادرين لهذا الجرذ الكبير؟ ”

وتابع من خلال تغريداته عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “، والتي تحتوي بين سطورها على اتهامات واسقاطات، وتلميحات بأن المستفيد فريق واحد، قائلًا: ” وما قادرين يوقفون الظلم الحاصل على النصر؟ يا ناس أحيانًا أقول هذا الدوري ليس بالسعودية.. والمستفيد واحد! “