مهاجم بايرن ميونخ ينتقل إلى تيانغين تيدا الصيني

نواف السالم(صدى):

كشف بايرن ميونخ، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني، اليوم الأربعاء، انتقال المهاجم ساندرو فاغنر إلى تيانغين تيدا الصيني، اليوم الأربعاء.

والتحق مهاجم ألمانيا السابق البالغ عمره 31 عامًا، وكان من ناشئي بايرن، بالنادي البافاري للمرة الثانية منذ عام واحد، بعدما لعب في أندية عديدة منها فيردر بريمن وهيرتا برلين وهوفنهايم.

ويذكر أن فاغنر كان ضمن تشكيلة ألمانيا الفائزة ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا في 2009، لكنه حظي بشهرة أقل من زملائه في بايرن ماتس هوملز وجيروم بواتنج والحارس مانويل نوير.