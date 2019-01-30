طالب يتعرض لاختناق داخل فصل دراسي بالرياض

حمود العنزي(صدى):

تعرض طالب لحالة اختناق كادت تودي بحياته، داخل فصله الدراسي بالمرحلة الإبتدائية، بمدرسة الحارث بن مالك بالرياض، قبل أن يدخل في غيبوبة.

وتدخل اثنين من المعلمين في اللحظات الحرجة، ونجحا في إسعافه سريعًا قبل أن يتعرض للإغماء، ثم نقلاه بعدها إلى أحد المستشفيات القريبة من المدرسة.

وفي سياق متصل قام سهم ضاوي الدعجاني، مدير مكتب قرطبة للتعليم، بزيارة رسمية إلى مدرسة الحارث بن مالك شرق الرياض للاطمئنان على حالة الطالب إثر تعرضه للعارض الصحي الذي كاد يؤدي بحياته داخل الفصل الدراسي.