بالصور.. قصة جدة والسينما قبل 40 عاماً

أميرة خالد(صدى):

عادت إلى مدينة جدة، بعد انقطاع دام 40 عاماً، مساء الاثنين الماضي، السينما من جديد، إذ افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بدر الزهراني نيابة عن وزير الإعلام تركي الشبانة، صالة العرض السينمائي التابعة لـ ” فوكس نيوز ” في ” رد سي مول. ”

وقد بدأت السينما في الستينيات مع ” سينما الأحواش ” التي جسدت شغف عراب الصناعة وإنتاج وتوزيع الأفلام ” فؤاد جمجوم “، عن ذلك الرجل الشغوف، تحدث وحيد جمجوم ابن فؤاد جمجوم: ” كانت البداية الحقيقية لوالدي عام 1964 عن طريق أفلام البكرات الـ 16 ملم، ثم أتت بعدها أفلام الـ 35 ملم، وكانت لدينا 8 أحواش مخصصة للسينما في جدة، كما كنا نقوم بتأجير أدوات العرض السينمائي، وفي العام 1969 افتتح والدي أول صالة عرض حديثة ومميزة، ومطابقة وبنفس مواصفات صالة ” مترو غولدن ماير ” في مصر. ”

وتابع: ” هذه الصالة كانت مقسمة إلى دورين: الدور الأعلى للعائلات والدور الأسفل للعزاب، ومجهزة بأعلى المواصفات، ولم يمضِ عام حتى تعرضت لحريق أحدث بها أضراراً جسيمة “، مؤكدًا أن فؤاد جمجوم كان أول من أدخل ” الفيديو ” إلى المملكة، وكانت لديه أفكار مهمة في الصناعة الفنية.

وقال وحيد: ” لم يقتصر نشاطه على جدة بل امتد أيضاً إلى الرياض بحي المربع، وكانت الأندية تأخذ منا الأفلام لتعرضها، وتحصل على مداخيل مادية من الجمهور الذي يأتي للترفيه والاستمتاع، حتى الجمعيات الخيرية كانت تعرض الأفلام السينمائية، وتكسب مبالغ مالية في تلك الفترة، وحينها كانت تصل أسعار التذاكر إلى 10 ريالات. ”