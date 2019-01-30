صحيفة بريطانية تفتح النار على تنظيم الحمدين: ” الدوحة تستخدم نفوذها المالي لبناء العلاقات “

طلال الضوي(صدى):

أشارت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إلى الأهداف الخفية وراء استخدام قطر لنفوذها المالي في منطقة الشرق الأوسط والعالم على مدى أكثر من 18 شهرًا.

أوضحت صحيفة بريطانية أن قطر تسعى إلى إعادة تأكيد نفسها على الساحة الإقليمية، حيث استخدمت نفوذها المالي في التأثير على مجريات الأمور وإعادة نفسها للمشهد بعد أن عرضت دعمًا ماليًّا قدره 500 مليون دولار للبنان.

ومن جانبه، لفت نيل كيليام الخبير الخليجي في مؤسسة “ تشاتام هاوس ” : “ بدؤوا في الظهور مرة أخرى من خلال نفوذهم المالي ”.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الدوحة تستخدم نفوذها المالي لبناء العلاقات، وهو ما يُفسر إعلان قطر الأسبوع الماضي أنها تعتزم شراء 500 مليون دولار من السندات اللبنانية في الوقت الذي يواجه فيه هذا البلد أزمة مالية.