نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بصورة جديدة 

بيروت(صدى):

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر موقع ” إنستجرام ” بصورة لها تعود إلى ما قبل الحمل، ما أثارت فضول محبيها.

وبدت عجرم في الصورة وهي تظهر رشاقتها من خلال فستان ناعم باللون الأسود، حيث أثارت حيرة معجبيها محاولين معرفة سبب نشرها لهذه الصورة التي حققت أكثر من 221 ألف إعجاب.

وطرح بعضهم تساؤلات عما إذا كان هذا إعلاناً لولادة طفلها الثالث، حيث كتبوا في تعليقاتهم: ” الحمد لله على سلامتك ياأرق فنانة ” و ” بليز حدا يجاوب هي ولدت ولا لا ” و ” أهلاً وسهلاً أيها الطفل ” و ” وين البيبي؟ “.

ومن جهته، كشف مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية أن الطبيب الخاص بها أشار إلى حملها بفتاة.

ولفتت في تقرير سابق إلى أن نانسي وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم تلقيا الخبر بسعادة بالغة.