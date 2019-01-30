سجين في المدينة بقضية دين يسدد مديونية زميله في الزنزانة ليخرج من السجن

نايف السالم(صدى):

تكثر القصص المؤثرة بين الناس وهنا نعرض واحدة منها تؤكد على حديث رسول الله: ” الْخَيْرُ فِيَّ وَفي أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ” ؛ حيث لا ينقطع الخير من أمة الإسلام فدائمًا ما يكونوا إلى جانب بعضهم كالبنيان المرصوص ويظهر ذلك أحيانًا في المواقف البسيطة.

وكشفت قصة مؤثرة، عن موقف يأسر القلوب لجماله لرجل من المدينة المنورة قدره أن يسجن قبل ثمانية أشهر لسداد التزامات مالية تقارب ثلاثين مليون ريال.

ولم تكن تلك النهاية؛ حيث في السجن التقى مع رجل آخر أدخل السجن لديون له منها أكثر من ثلاثة ملايين ريال؛ فما كان منه إلا أن تنازل عنها كاملة ليخرجه من السجن، في موقف عظيم لاقى استحسان الجميع، وذكره المواطن عبدالحق بشير العقبي عبر حسابه على ” تويتر “.