” حساب المواطن ” يوضح الإجراءات المتبعة حال حدوث تغير في البيانات

عادل الحربي(صدى):

أوضح حساب المواطن، اليوم الأربعاء، الإجراءات التي تحدث حال حدوث تغير في بيانات المستفيدين خاصة فيما يتعلق بالدخل الشهري، بعد تلقي سؤالاً من مواطن قال فيه: ” حولتني جهة عملي إلى برنامج ساند ، ما هو العمل الآن؟ ” .

وأوضحت خدمة عملاء حساب المواطن عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك ، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى ” .

وتابعت: ” أنه لا بد من الإفصاح عن دخل ساند واختيار نوع الدخل ” غير ذلك ” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج ساند ” ؛ فيما من المعروف أن نظام ساند هو من نظام من أنظمة التكافل الاجتماعي من إصدار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويهدف هذا النظام إلى التأمين ضد التعطل عن العمل، وهو يهدف إلى حماية المشتركين الذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم فقط ، وهو يساعد الموظف في الفترة بعد تركه العمل مجبرًا والفترة التي يجد بها عمل آخر