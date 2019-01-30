” الحمدين ” يفسد العلاقات بين الرياضين ويدفع المعلقين لبث الفتن

طلال الضوي(صدى):

لم يكتفِ النظام القطري ببث الفتن والإرهاب في الدول العربية، بل أصبح أيضًا يُفسد العلاقات بين الرياضين ويعمل على نشر الفتن بينهم من خلال قناة الكأس القطرية، وما فعله المعلق العُماني خليل البلوشي خلال مباراة المنتخب الإماراتي وقطر خير دليل على ذلك.

حيث قام ” البلوشي ” بإغضاب الإعلام الإماراتي بعد إحتفاله بهدف التطمين الثالث الذي سجلته قطر عبر حسن الهيدوس في مرمى الإمارات عندما قال ” الهيدوس داس عليهم دوس ” ؛ ليقم بسقطة كبيرة تجاه جيرانه بدولة الإمارات.

وعلق محمد نجيب، الإعلامي الإماراتي بقناة ” أبو ظبي ” ، على ما فعله ” البلوشي ” قائلاً: ” يا مرتزق، معقول هالكلمة، لو كانت في دولة تعترف بالدبلوماسية – ما سمحوا لك بها الكلمة ” .

وتابع ” نجيب ” حديثه عن ” البلوشي ” : ” عيب أنت باين إنك بعت أهلك وجماعتك وناسك كلها، هالدوس عليك أنت؛ لانهم يدفعولك على ها الكلمة ” .

وغرد المعلق الإماراتي عامر عبدالله عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ليرد أيضًا على الإساءة التي وجها ” البلوشي ” قائلاً: ” هناك من كان يقدم رسالته الإعلامية السامية بعيدًا عن أهواء ملاك الحقوق؛ لأنهم مستقلين ويحترمون الأرض التي احترمتهم واستضافتهم لتقديم عملهم ” .

وبعد موجة الانتقادات الواسعة التي واجها ” البلوشي ” ؛ إزاء سقطته ضد الإمارات، قام خليل البلوشي بتقديم الاعتذار للجماهير.

وقال ” البلوشي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” احيانًا المعلق مع الحماس والتفاعل تطلع منه جمل ما يعمل حسابها، لم أكن موفقاً في اختيار المفردة في الهدف الثالث لقطر ” .

وأضاف: ” أتقدم بالاعتذار للجماهير ومحشومين أهلنا في الامارات ويكرم الجمهور، أكرر اعتذاري وأسفي للجميع، وأتمنى قبوله ” .