اعتراض صاروخ باليستي على سماء أبها

أبها(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي، منذ قليل، صاروخًا باليستيًا على سماء مدينة أبها.

وكان الصاروخ الباليستي قادم من الأراضي اليمنية أطلقته مليشيا الحوثي الإيرانية؛ حيث كان في طريقه إلى أراضي المملكة لتعترضه قوات الدفاع الجوي في أبها.