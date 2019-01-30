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اعتراض صاروخ باليستي على سماء أبها

اعتراض صاروخ باليستي على سماء أبها
أبها(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي، منذ قليل، صاروخًا باليستيًا على سماء مدينة أبها.

وكان الصاروخ الباليستي قادم من الأراضي اليمنية أطلقته مليشيا الحوثي الإيرانية؛ حيث كان في طريقه إلى أراضي المملكة لتعترضه قوات الدفاع الجوي في أبها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 63856 ] نشر منذ 44 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, اللهم انصر قواتنا في الجو والبر والبحر ، على اعداء الدين والمواطنين الآمنين المسالمين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 40 دقيقة

كل الاتفاقيات من جنيف الي الكويت الي السويد لم تنفع مع هولاء الانقلابيين الخونه هولاء الشرذمة المارقة لاينفع معهم الا لغة القوة احرقوهم دمروهم وتعقبوهم في كل شبر من ارض اليمن واقصفوهم ودمروهم واقتلوهم

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