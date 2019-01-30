بالفيديو.. أزمة مباراة النصر وأحد.. محمد الشيخ يؤكد والتويجري: ورينا الخطاب

نواف السالم(صدى):

استقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، عادل البطي، من رئاسة اللجنة يوم الجمعة، احتجاجاً على ما حدث من إصدار بيان باسم اللجنة حول نقل مباراة النصر وأحد في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إلى المجمعة دون علمه.

ومن جانبه، أوضح محمد الشيخ، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، أن الخطاب الرسمي الذي تسلمه الاتحاد باستقالة عادل البطي لم يتضمن أي مسببات.. ما سمعناه في الإعلام أنه يتحدث أنه لم يكن يعلم عن الموضوع في حين أننا استلمنا قرار يتعلق بمباراة النصر وأحد من لجنة المسابقات.

وأكد ” الشيخ ” أن إدارة الإعلام تسلمت قرار لجنة المسابقات من لجنة المسابقات نفسها والبيان مكتوب قررت لجنة المسابقات حسب ما اعتاد عليه اتحاد الكرة ” ؛ فيما علّق صالح التويجري، نائب رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المستقيل أيضًا، على حديث محمد الشيخ، قائلًا: ” ورينا الخطاب ” ؛ حيث أقسم بالله بأنهم لم يكونوا يعلمون.