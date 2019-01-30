بالفيديو.. حماس في ورطة بعد احتفالها بفوز قطر على الإمارات 

طلال الضوي(صدى):

أثارت حركة حماس تساؤلات عديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدخلها غير القبول بين بلدين خليجيين عندما احتفلت بفوز المنتخب القطري لكرة القدم على نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم.

وتؤكد حماس يوما بعد آخر أنها اختارت لنفسها نسف أي شيء مثلما قسم الفلسطينين إلى قسمين واختارت هذه المرة أن تحشر أنفها بين بلديين خليجيان بالرغم ان المناسبة مباراة في كرة القدم.

ولكن يبدو أن السفير القطري في فلسطين هو من يحكم غزة وليس حماس وإلا ما الهدف من إظهار كل هذه البهجة المفتعلة!.

وشن رواد التواصل هجوما لاذعا على حركة حماس بسبب تدخلها السافر بين فريقين خليجيين، بحسب وصفهم.

يذكر أن منتخب قطر يتأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا بعد تغلبه على منتخب الإمارات، بأربعة أهداف دون رد في مباراة نصف النهائي أمس الثلاثاء.