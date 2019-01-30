بالفيديو.. حماس في ورطة بعد احتفالها بفوز قطر على الإمارات
أثارت حركة حماس تساؤلات عديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدخلها غير القبول بين بلدين خليجيين عندما احتفلت بفوز المنتخب القطري لكرة القدم على نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم.
وتؤكد حماس يوما بعد آخر أنها اختارت لنفسها نسف أي شيء مثلما قسم الفلسطينين إلى قسمين واختارت هذه المرة أن تحشر أنفها بين بلديين خليجيان بالرغم ان المناسبة مباراة في كرة القدم.
ولكن يبدو أن السفير القطري في فلسطين هو من يحكم غزة وليس حماس وإلا ما الهدف من إظهار كل هذه البهجة المفتعلة!.
وشن رواد التواصل هجوما لاذعا على حركة حماس بسبب تدخلها السافر بين فريقين خليجيين، بحسب وصفهم.
يذكر أن منتخب قطر يتأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا بعد تغلبه على منتخب الإمارات، بأربعة أهداف دون رد في مباراة نصف النهائي أمس الثلاثاء.
برافو قطر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 ساعات
كل العرب احتفلوا بتأهل قطر❣
abdul[ عدد التعليقات: 1589 ] نشر منذ 9 ساعات
ولا مسؤول فلسطيني واحد من حماس ظهر في الفيديو. اين برهانكم؟ اما الشعب، نعم من حقه ان يشجع الفريق اللي يعجبه. والسعودية من حقها ان تصوت ضد المغرب لكأس ٢٠٢٦ الاممية، ومن حق المغرب ان تتخذ إجراء آخر ضد المملكة، لان العرب فالحين في هالاشياء التافهة وليس في تحرير القدس.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43094 ] نشر منذ 9 ساعات
حماس مو محتفلين بفوز منتخب قطر
حماس محتفلين باالبخشيش الي عطاهم سفير
قطر
وفهمكم كفاية😉
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43094 ] نشر منذ 9 ساعات
💸💷💶💵💴💰😉
zezu[ عدد التعليقات: 766 ] نشر منذ 8 ساعات
معروف الفلسطيني وطبعه..سبحان من خلقهم وأعطاهم قدرهم..مساكين