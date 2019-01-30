كواليس مثيرة في رحيل ” زوران ” عن العين
كشفت مصادر إعلامية عن كواليس مثيرة في رحيل الكرواتي ” زوران ماميتش ” مدرب العين الإماراتي السابق والذي أعلن عن رحيله عن النادي رسمياً أمس الثلاثاء .
وأكدت المصادر أنه لم تتم إقالة ” زوران ” ، الذي طلب دون سابق إنذار بإعفائه من مهامه ، مبرراً ذلك بأخذ قسط من الراحة .
ونقلت المصادر عن إدارة العين : لايوجد في قاموسنا فرض على أي شخص البقاء في النادي بالقوة.
ومن الواضح أن ” زوران ” خدع إدارة العين في خضم انتشار أخبار حول حصوله على تأشيرة لدخول أراضي المملكة تمهيداً لقيادته فريق الهلال خلفاً للمدرب المُقال خورخي جيسوس .
وكان مدرب العين السابق قد نشر سلسلة تغريدات على حسابه بـ ” تويتر ” أمس الثلاثاء أعلن فيها رحيله عن النادي الذي شهد ذكريات مع اللاعبين والجماهير لن ينساها على حد تعبيره .
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ابو سلطان[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 37 دقيقة
كما تدين تدان يا نادي العين خطفتو زوران من نادي النصر وجائكم الرد قاسيا رحيله عنكم ليدرب فريق الرعب الزعيم
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 31 دقيقة
وأكدت المصادر أنه لم تتم إقالة ” زوران ” ، الذي طلب دون سابق إنذار بإعفائه من مهامه ، مبرراً ذلك بأخذ قسط من الراحة يازوران خدع إدارة العين في خضم انتشار أخبار حول حصوله على تأشيرة لدخول أراضي المملكة تمهيداً لقيادته فريق الهلال خلفاً للمدرب المُقال خورخي جيسوس .كما تدين تدان يانادي العين خطفتو زوران من النصر وجائكم الرد قاسيا الان كل المدربين الاجانب يبحثون عن مصالحهم المادية