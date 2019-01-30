كواليس مثيرة في رحيل ” زوران ” عن العين

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن كواليس مثيرة في رحيل الكرواتي ” زوران ماميتش ” مدرب العين الإماراتي السابق والذي أعلن عن رحيله عن النادي رسمياً أمس الثلاثاء .

وأكدت المصادر أنه لم تتم إقالة ” زوران ” ، الذي طلب دون سابق إنذار بإعفائه من مهامه ، مبرراً ذلك بأخذ قسط من الراحة .

ونقلت المصادر عن إدارة العين : لايوجد في قاموسنا فرض على أي شخص البقاء في النادي بالقوة.

ومن الواضح أن ” زوران ” خدع إدارة العين في خضم انتشار أخبار حول حصوله على تأشيرة لدخول أراضي المملكة تمهيداً لقيادته فريق الهلال خلفاً للمدرب المُقال خورخي جيسوس .

وكان مدرب العين السابق قد نشر سلسلة تغريدات على حسابه بـ ” تويتر ” أمس الثلاثاء أعلن فيها رحيله عن النادي الذي شهد ذكريات مع اللاعبين والجماهير لن ينساها على حد تعبيره .

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